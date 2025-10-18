Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor Çaykur Rizespor ile Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili takım müsabakaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol, Okay Yokuşlu, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ukrayna Milli Takımı'ndan sakat dönen ve tedavisi tamamlanan Zubkov'u yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Olaigbe'ye ilk 11'de görev verdi.

Çaykur Rizespor'da değişiklik yok

Çaykur Rizespor'ta teknik direktör İlhan Palut, ligin 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Trabzonspor maçında da sahaya sürdü.

Rize ekibi maça, Fofana, Taha Şahin, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut ve Jurecka ile başladı.

Ev sahibi tüakımda Alikulov, Olawoyin ve Halil Dervişoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Ertuğrul Doğan'a forma hediye edildi

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi kulüp başkanları ve yöneticiler de bir araya geldi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Taraftar ilgisi

Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.

Yeşil-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Trabzonspor taraftarı, maçı statta takip edemedi.