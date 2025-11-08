Haberler

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor'u Ağırladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Geçen haftaki Galatasaray maçının kadrosuna 3 değişiklik yapan bordo-mavililer, sakatlıklar nedeniyle zorlu bir mücadeleye çıktı. Taraftar ilgisinin düşük olduğu maçta, Trabzonspor'un kadrosunda 7 eksik oyuncu bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular sıkıntı oluşturdu. Ligin 11 haftasında stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar Saatçı'nın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay Yokuşlu zorunlu olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olaigbe'yi tercih ederek üçüncü değişikliğini yaptı.

7 eksik

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.

Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Corendon Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
