Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Golü 17. dakikada Onuachu kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mustafa'nın pasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Erdem Mertoğlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Olulai, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Visca, Ozan Tufan, Boran Başkan, Muçi, Sikan, Cihan Çanak
Teknik Direktör. Fatih Tekke
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ianis Hagi, Gaius Makouta, Maestro, Elia Meschack, Ui-jo Hwang, Ruan (Enis Keskin dk. 36)
Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, Fatih Aksoy, Bruno Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya, Uchenna Ogundu
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: Onuachu (dk. 17) (Trabzonspor)
Sarı kart: Hadergjonaj (Alanyaspor) - TRABZON