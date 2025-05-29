Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
31 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)
1 Haziran Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)