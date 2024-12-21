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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Samsunspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Samsunspor 0-0 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor arasındaki mücadele, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada önemli anlar yaşanırken, Sivassporlu Manaj, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard (Dk. 73 Menig), Emrah Başsan (Dk. 85 Koita), Rodrigues, Manaj

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 67 Soner Gönül), Benasser (Dk. 73 Celil Yüksel), Ntcham (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 67 Laura), Holse, Dimata (Dk. 67 Schindler), Moundilmadji

Sarı kartlar: Dk. 38 Muja, Dk. 40 Van Drongelen, Dk. 84 Holse (Reeder Samsunspor ), Dk. 49 Charisis, Dk. 65 Rodrigues (Net Global Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Manaj (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor karşılaşması 0-0 tamamladı.

62. dakikada Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

72. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan içeri giren Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

79. dakikada Schindler'in sol kanatan ortasında Moundilmadji net pozisyonda kale çizgisi önünden topu auta attı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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