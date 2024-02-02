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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'de bugün Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR'da da Bülent Birincioğlu ve Erdem Bayık görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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