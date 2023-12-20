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Trendyol Süper Lig'de Saha Olayları Devam Ediyor

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Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda yaşanan saha olayları futbolun önüne geçti. Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kalmasının ardından, bu defa da İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Bordo-mavililer ikinci kez sahadan çekilmeyle karşı karşıya kaldı.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda yaşanan saha olayları futbolun önüne geçti. Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kalmasının ardından, bu defa da İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti. Bordo-mavililer ikinci kez sahadan çekilmeyle karşı karşıya kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da yaşanan olayın yankıları sürerken, dün oynanan lig maçı da yarıda kaldı. Geçtiğimiz hafta hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel saldırıya uğramasının ardından, bu defa da İstanbulspor başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekerek hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine tepki gösterdi.

Trabzonspor ikinci kez sahadan çekilme ile karşı karşıya kaldı

Türkiye Kupası'nda 1997-1998 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü devam ettiği dakikalarda tribünlerden atılan taş konuk ekibin teknik direktörü Otto Bariç'e isabet etti. Hırvat teknik adam isabet eden taşın ardından bir süre yerde kalırken, daha sonra ambulansla taşındı. Hakemin kararını beklemeyen sarı-lacivertli futbolcular ise soyunma odasının yolunu tutarak sahadan çekildi.

25 yıl sonra rakibi sahadan çekildi

Trabzonspor, yine bir İstanbul takımı karşısında sahadan çekilme durumuyla karşı karşıya kaldı. Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Karşılaşmada bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Mendy ile Loshaj arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında Karadeniz ekibi ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını vermesinin ardından İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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