Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Erencan Yardımcı'nın attığı golle Pendikspor galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ taraftan Halil Akbunar'ın ortasında topla buluşan Erencan Yardımcı, göğsüyle kontrol ettiği topa sağ ayağıyla düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
58. dakikada ceza yayından Ntcham'ın yerden sert vuruşunda kaleci Erdem topu çeldi.
81. dakikada Vukovic'in geri pasında savunma arkasına sarkan Ntcham, topla ilerleyip ceza sahası içinde kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Ntcham'ın yerden vuruşunda kaleci Erdem gole izin vermedi.
82. dakikada sol taraftan yapılan ortayı penaltı noktası üzerinde Mouandilmadji indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazından Holse'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Olguncan, Ali Tuna
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 67), Rassoul, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ (Vukovic dk. 54), Diaby (Thuram dk. 80), Endri Çekiçi (Midtsjö dk. 68), Halil Akbunar, Erencan Yardımcı (Görkem Bitin dk. 80)
Yedekler: Burak Öğür, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Gökcan Kaya, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tirpan (Nanu dk. 83), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Soner Aydoğdu dk.17), Tait, Muhammed Gümüşkaya (Ntcham dk. 46), Carlo Holse, Emre Kılınç (Gaetan Laura dk. 59), Ercan Kara (Mouandilmadji dk. 59)
Yedekler: Jakub Szumski, Alim Öztürk, Schindler, Yunus Emre Çift, Osman Çelik
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Erencan Yardımcı (dk. 47) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Sequeira (Pendikspor), Mickael Tırpan, Markus Gisdol (Teknik Direktör), Okan Kocuk, Lubo Satka (Samsunspor) - İSTANBUL