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Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Olawoyin'in pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Thiam meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

74. dakikada Gökcan Kaya'nın ceza yayı sağ tarafından yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Umut Nayir yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Uğur Sarı

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Midtsjö dk. 61), Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir (Sequeira dk. 61), Gökcan Kaya, N'Diaye (Çekiçi dk. 78), Lusamba, Halil Akbunar (Diaby dk. 89), Thiam, Erencan Yardımcı (Umut Nayir dk. 60)

Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Murat Akça, Rassoul, Berkay Sülüngöz

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi (Anıl Yaşar dk. 86), Halil İbrahim, Shelvey, Muammer Sarıkaya (Mithat Pala dk. 86), Zeqiri, Olawoyin, Akintola (Gustavo dk. 63), Minchev (Gaich dk. 69)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Azubuike, Diouf, Faye, Eray Korkmaz, Güvenç Usta

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Thiam (dk. 65), Umut Nayir (dk. 74) (Pendikspor), Shelvey (dk. 45) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Thiam, Erdem Canpolat, Sequeira (Pendikspor), Halil İbrahim, Minchev, Alikulov, Shelvey, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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