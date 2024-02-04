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Trendyol Süper Lig'de Pendikspor, Adana Demirspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Emre Akbaba'nın pasında savunmaya çarpan topu penaltı noktasında önünde bulan Michut'un şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

72. dakikada Halil Akbunar'ın orta sahada rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, Halil'e direkt kırmızı kart gösterdi.

90. dakikada İsmail Çokçalış'ın ortasında Ozan Demirbağ arka direkte topu kontrol etti. Ozan'ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+10. dakikada kullanılan serbest vuruşta Nani, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Alp

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Midtsjö (Kappel dk. 77), Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby (Welinton dk. 62), Umut Nayir (Çekiçi dk.77), Thiam (Murat Akça dk. 87)

Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Efe Sayhan, Melih Güney, Erdem Çalık, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 78), Michut, Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 46), Alioui (Ozan Demirbağ dk. 67), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 46), Aymbetov (Nani dk. 67)

Yedekler: Vedat Karakuş, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Diaby (dk. 11), Umut Nayir (dk. 22) (Pendikspor) Nani (dk. 90+10) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Halil Akbunar (dk. 72) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Rassoul, Umut Nayir (Pendikspor), Michut (Adana Demirspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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