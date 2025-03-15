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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor-Beşiktaş Maçında VAR Almanya'dan

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor-Beşiktaş Maçında VAR Almanya'dan
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem olarak Robert Schröder görev alacak. Maç saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schröder oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR'da da Ümit Öztürk görev alacak.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR'da olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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