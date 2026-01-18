Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takım da birer gol atarak karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Kocaelispor'un golü Petkovic'ten, Trabzonspor'un golü ise Felipe Augusto'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ taraftan Rivas ceza sahasına girdi ve topu kale önüne gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Haidara'nın önünde kaldı. Ceza yayının solundan vuruşunu yapan Haidara'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
18. dakikada sağ taraftan Agyei'nin pasında Tayfur çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Kaleci Onana ile Churlinov'u aşan topa hareketlenen Petkovic yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada sağ tarafta Zubkov topu çizgiye inen Pina'ya bıraktı ve içeri kat etti. Pina'nın penaltı noktasına ortasında savunmadan seken topta buluşan Zubkov şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
44. dakikada Olaigbe'nin sol kanattan yaptığı ortada, rakiplerinin arasında topa yükselen Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Karol Linetty, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Can Keleş, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Muharrem Cinan, Botond Balogh, Cafumana Show, Oleksandr Syrota
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol Folcarelli, Inao Oulai, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Petkovic (dk. 18) (Kocaelispor), Felipe Augusto (dk. 44) (Trabzonspor) - KOCAELİ