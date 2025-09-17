Trendyol Süper Lig'de Karagümrük - Başakşehir Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Ebosele sağ taraftan topu ileri taşıdı ve pasını yay üzerindeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un savunmayı çalımlayıp ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

27. dakikada hakem Ali Yılmaz, VAR kontrolünün ardından pozisyonun başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle Shomurodov'un golünü iptal etti.

31. dakikada Barış Kalaycı'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Çınar, Balkovec, Johnson, Berkay Özcan, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Barış Kalaycı, Gray

Yedekler: Furkan Bekleviç, Doh, Tuğbey Akgün, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Alper Emre Demirol, Camacho, Serginho, Ömer Faruk Gümüş, Kerem Özmen

Teknik Direktör: Marcel Licka

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Luca Ekrem Stancic, Onur Ergün, Onur Bulut, Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aslan, Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar: Berkay Özcan (Fatih Karagümrük), Crespo (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL