Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta ve ilk yarının son maç programını duyurdu. Haftanın karşılaşmaları 19-22 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasının maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına sezonun ilk devresinin son maçlarının programı şöyle:
19 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20 Aralık Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
21 Aralık Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Göztepe-Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
