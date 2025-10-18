Haberler

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Trabzonspor Üstün

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Trabzonspor Üstün
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Agusto ve Onuachu golleriyle Trabzonspor öne geçerken, Çaykur Rizespor'dan Rak-Sakyi bir gol atarak durumu 2-1'e getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi'ye çarpan topu önünde bulan Agusto'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

11. dakiakada sol kanattan Olaigbe'nin ortasında ceza sahası içinde Agusto'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Oulai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2

27. dakikada Savic'in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi'nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Jurecka

Yedekler: Erdem Canpolat, Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Sagnan, Efe Doğan, Augusto, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkani Visca, Bouchouari, Muçi, Ozan Tufan, Sikan, Zubkov, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Rak-Sakyi (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Agusto (dk. 2), Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor)

Sarı kart: Qazım Laçi (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.