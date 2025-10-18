Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Trabzonspor Üstün
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ilk yarısı, bordo-mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Agusto ve Onuachu golleriyle Trabzonspor öne geçerken, Çaykur Rizespor'dan Rak-Sakyi bir gol atarak durumu 2-1'e getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahası içinde Atilla Mocsi'ye çarpan topu önünde bulan Agusto'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
11. dakiakada sol kanattan Olaigbe'nin ortasında ceza sahası içinde Agusto'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
20. dakikada Oulai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içinde Onuachu kafayla topu ağlara yolladı. 0-2
27. dakikada Savic'in geri pasında topu kapan Rak-Sakyi'nin kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Jurecka
Yedekler: Erdem Canpolat, Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Sagnan, Efe Doğan, Augusto, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkani Visca, Bouchouari, Muçi, Ozan Tufan, Sikan, Zubkov, Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Rak-Sakyi (dk. 27) (Çaykur Rizespor), Agusto (dk. 2), Onuachu (dk. 20) (Trabzonspor)
Sarı kart: Qazım Laçi (Çaykur Rizespor) - RİZE