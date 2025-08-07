Trendyol Süper Lig'de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Özellikle Fenerbahçe-Alanyaspor ve Kayserispor-Beşiktaş gibi önemli karşılaşmalar Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor- Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
