Trendyol Süper Lig'de Haftanın Sonuçları: Galatasaray ve Fenerbahçe Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe sahasında galibiyete uzanırken, 7 maçı ev sahipleri kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Samsunspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 27 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması, kapanış maçı olan Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanırken, sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Ev sahiplerinin 7 galibiyet aldığı haftada 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

Gol düellosunu kazanan Galatasaray

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile oynarken 90+8. dakikada bulduğu golle hanesine 3 puan yazdırdı. 7 gole sahne olan maçı sarı-kırmızılılar 4-3 kazandı. Aslan, puanını 41'e çıkarırken zirvedeki 6 puanlık farkı korudu. Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle bu sezon 15 maç sonunda namağlup yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Sahasında Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, geçen hafta yaşadığı derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler golcüleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile galibiyete uzandı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 35'e çıkardı.

Beşiktaş, Adana'da kaybetti

Ligde 5 maçlık galibiyet hasretini derbide sona erdiren Beşiktaş, haftanın kapanış gününde Adana Demirspor'a konuk oldu. İlk yarıda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar rakibin 2-1 mağlup olurken bu sezonki 4. mağlubiyetini yaşadı. Adana ekibi sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı alarak puanını 2'e yükseltti. Kartal ise 25 puanda kaldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Kasımpaşa - Eyüpspor: 2-0

Bodrum FK - Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor - Konyaspor: 1-1

Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0

Hatayspor - Göztepe: 1-1

Antalyaspor - Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor - Beşiktaş: 2-1

Galatasaray - Trabzonspor: 4-3 - İSTANBUL