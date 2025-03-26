Trendyol Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Yasin Kol hakemlik yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan, 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi ve 31 Mart Pazar günleri oynanacak 29. hafta maçlarıyla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi
20.30 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler - İSTANBUL