Göztepe ile Trabzonspor 31. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe ile ligde 31. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde yenilmezliğini 10 maça çıkarmak isteyen Karadeniz ekibi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirvedeki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Sahasında 6 maçtır yenilmeyen ve kalesinde sadece 1 gol gören İzmir temsilcisi de bordo-mavililer karşısında bu unvanını korumayı hedefliyor.

Ligde 31. randevu

Göztepe ile Trabzonspor ligde 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İki takım arasındaki 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde de 26 gol gördü. Geçtiğimiz yıl oynanan maçlarda İzmir temsilcisi sahasında 2-1 kazanırken Trabzon'daki maç ise 1-1 sona erdi.

İzmir'deki maçlarda beraberlik ön planda

Göztepe ile Trabzonspor arasında İzmir'de oynanan maçlarda beraberliğin hakim olduğu görülüyor. İki takım arasında oynanan 15 maçta ev sahibi Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 19 golüne İzmir ekibi 15 golle yanıt verdi. - TRABZON