Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği - Alanyaspor Maçının İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği - Alanyaspor Maçının İlk Yarısı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Alanyaspor, Ianis Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Ianis Hagi, uzaklardan yaptığı vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-0

25. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Pedro Pereira'nın vuruşunu kaleci kurtardı.

34. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Henry Onyekuru'nun şutunu kaleci sektirdi. Seken topu bekletmeden vuran M'baye Niang fileleri havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Henry Onyekuru, M'baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Ricardo Velho, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Ayaz Özcan, Kevin Csoboth, Matej Hanousek, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Ruan Duarte, Gaius Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Ianis Hagi, Steve Mounie

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Enes Keskin, Güven Yalçın, Elia Meschack, Hwang Ui-Jo, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Bruno Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Ianis Hagi (dk. 14) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Ümit Akdağ, Nuno Lima (Alanyaspor) M'baye Niang, Thalisson (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
