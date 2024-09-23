Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ve Trabzonspor, golsüz berabere kalarak maçtan 1 puanla ayrıldı.

Gaziantep FK ve Trabzonspor, Trenyol Süper Lig'in 6 haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadelenin hakemi, Volkan Bayarslan'dı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yaptı.

Toplamda 10 sarı kartın çıktığı mücadelede 90 dakika boyunca gol gelmeyince taraflar puanları paylaştı.

Ev sahibi Gaziantep FK, önümüzdeki hafta 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Eyüpspor'a konuk olurken, Trabzonspor da aynı saatte Konyaspor'u ağırlayacak.