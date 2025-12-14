Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Kocaelispor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Linetty'nin şutunda kaleci Grbic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

59. dakikada sol taraftan Haidara'nın pasında ceza sahasında topu alan Serdar Dursun pasını bekletmeden ceza yayındaki Linetty'e aktardı. Linetty'nin bu noktadan şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Grbic kontrol etti.

65. dakikada Johnson'un ceza yayından pasında Fofana ceza sahası sol çaprazda topla buluştu. Fofana'nın topu kontrol edip Smolcic'e de şık bir çalım atmasının ardından yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+2. dakikada Smolcic'in pasında Petkovic ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Petkovic'in topu kontrol edip sağ ayağına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Alp

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Anıl Yiğit Çınar dk. 87), Johnson (Barış Kalaycı dk. 79), Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Ahmet Sivri, Burhan Ersoy, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirol, Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Rivas dk. 72), Smolcic, Haidara, Show (Churlinov dk. 72), Keita (Furkan Gedik dk. 85), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Petkovic dk. 68)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Syrota, Nonge

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Fofana (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Petkovic (dk. 90+2) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Serginho, Johnson (Fatih Karagümrük), Balogh, Show (Kocaelispor) - İSTANBUL