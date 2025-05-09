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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Kasımpaşa Maçını Adnan Deniz Kayatepe Yönetecek

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Kasımpaşa Maçını Adnan Deniz Kayatepe Yönetecek
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Trendyol Süper Lig 35. haftasında yarın Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçı Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor- Kasımpaşa maçını Balıkesir Bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada, Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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