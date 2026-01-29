Haberler

Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takım bugüne kadar 59 kez karşılaştı; Trabzonspor 35, Antalyaspor ise 10 kez galip geldi. Bu kritik maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacak olan Antalyaspor ile Trabzonspor, ligde 60. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'un konuğu olacak. İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar 59 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 35'ini Trabzonspor kazanırken, Antalyaspor da 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Trabzon ekibi rakip fileleri 109 kez havalandırırken, Akdeniz temsilcisi de 59 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlarda da tablo değişmiyor

Antalya'da oynanan lig karşılaşmalarında da bordo-mavililerin üstünlüğü ön plana çıkıyor. Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan 29 mücadelede Trabzonspor 15 kez kazandı, ev sahibi ekip de 8 karşılaşmada 3 puan sevinci yaşadı. 6 mücadelede ise taraflar birer puana razı oldu.

Kritik haftalar öncesi moral arayışı

Zirve yarışında kritik haftalara girilen süreçte oynanacak bu karşılaşma, her iki takım adına da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, deplasmanda alacağı galibiyetle üst sıralar iddiasını güçlendirmek istiyor. Antalyaspor ise sahasında alacağı sonuçla sıkıntılı bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor deplasmanda 10. maçına çıkacak

Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon deplasmanda 10. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 9 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi bu sezon dış saha maçlarında 19 puan topladı. - TRABZON

