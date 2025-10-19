Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta her iki ekip de skoru değiştiremedi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında ön direkte Rhaldney'in şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
12. dakikada sol kanattan İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut, Burak Olcar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hagi, Ogundu
Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Enes Keskin, Maeschack, Hwang, Janvier, Fatih Aksoy,Viana, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Bouajila, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov
Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Furkan Bayır, Bokele (Göztepe) - ANTALYA