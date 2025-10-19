Haberler

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta her iki ekip de skoru değiştiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında ön direkte Rhaldney'in şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut, Burak Olcar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hagi, Ogundu

Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Enes Keskin, Maeschack, Hwang, Janvier, Fatih Aksoy,Viana, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Sarı kartlar: Hagi (Alanyaspor), Furkan Bayır, Bokele (Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.