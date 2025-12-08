Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki karşılaşma, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Alanyaspor'un Hagi'nin şutları, Antalyaspor kalecisi tarafından engellendi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Ogundu
Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli
Sarı kart: Dk. 34 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor )
13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.
36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.