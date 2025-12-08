Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile Hesap.com Antalyaspor arasındaki karşılaşma, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Alanyaspor'un Hagi'nin şutları, Antalyaspor kalecisi tarafından engellendi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Ogundu

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli

Sarı kart: Dk. 34 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.

36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
