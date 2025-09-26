Haberler

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray Karşılaşıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray ile mücadele ediyor. İlk yarıyı Galatasaray, Icardi'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Singo'nun pasında kale önünde Icardi'nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un sağından ağlara gitti.

27. dakikada Maestro'nun pasına ceza sahası içinde Ogundu'nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.

33. dakikada Sane'nin pasına ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Yedekler: Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Ruan, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedekler: Güven Yalçın, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Icardi (dk. 23) Galatasaray

Sarı kartlar: Makouta, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
