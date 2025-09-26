Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray Karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray ile mücadele ediyor. İlk yarıyı Galatasaray, Icardi'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada orta sahadan topu alan Maestro ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Singo'nun pasında kale önünde Icardi'nin topukla vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un sağından ağlara gitti.
27. dakikada Maestro'nun pasına ceza sahası içinde Ogundu'nun şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle çeldi.
33. dakikada Sane'nin pasına ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu
Yedekler: Victor, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Güven Yalçın, Ruan, Hagi, Janvier, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Yedekler: Güven Yalçın, Metehan Baltacı, Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Osimhen, Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Icardi (dk. 23) Galatasaray
Sarı kartlar: Makouta, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA