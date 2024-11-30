Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Her iki takım da birçok fırsat buldu ancak kaleciler gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir

Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak ( Adana Demirspor ), Dk. 29 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda, top kaleci Slowik'te kaldı.

20. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat Karakuş iki hamlede topa sahip oldu.

30. dakikada sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Slowik topu kontrol etti.

40. dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden kullandığı serbest atışta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
img

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.