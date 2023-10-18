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Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri de belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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