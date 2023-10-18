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Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri de belirlendi.