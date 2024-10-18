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Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. Hafta Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın başlayacak. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalarda Kayserispor-Gaziantep FK mücadele ile açılış yapılacak. Lider Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu hafta sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Milli maçlar sebebiyle verilen aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Söz konusu müsabakalar yarın, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Haftanın açılış maçında yarın Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise pazar günü oynanacak müsabakada Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor da haftayı BAY olarak geçecek.

Süper Lig'de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen

16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam

19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın

19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Antalyaspor Galatasaray Kayserispor Fenerbahçe Beşiktaş Güncel Futbol Spor

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