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Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları: Galatasaray Zirvede

Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları: Galatasaray Zirvede
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta tamamlandı. Galatasaray, 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile zirvede yer alırken, Samsunspor ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada bulunuyor.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakası ile sona erdi. Alınan sonuçların ardından Galatasaray 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede yer alırken, Samsunspor 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sıraya yerleşti. Ligin üçüncü sırasında ise 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplayan Beşiktaş bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları geride kaldı. Galatasaray 22 puanla iderlik konumunu korurken, ikinci sırada ise 18 puanla Samsunspor yer alıyor. Beşiktaş 17 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

8. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor 2-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 0-0 Sipay Bodrum FK

Göztepe 3-2 Net Global Sivasspor

Atakaş Hatayspor 1-1 Trabzsonspor

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 1-1 Bellona Kayserispor

Tümosan Konyaspor 2-1 İkas Eyüpspor

Adana Demirspor 1-3 Samsunspor

Galatasaray 1-0 Corendon Alanyaspor

Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 Beşiktaş

Kaynak: ANKA / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Samsunspor Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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