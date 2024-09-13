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Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Maçları Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak, Fenerbahçe ise Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından yarın, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Hafta yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Haftanın önemli mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yaırn

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Trabzonspor Fenerbahçe Kasımpaşa Rizespor Beşiktaş Güncel Spor

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