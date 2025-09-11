Trendyol Süper Lig'de 5. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Haberler

Trendyol Süper Lig'de 5. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki önemli mücadelede Ozan Ergün görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
