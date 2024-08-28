Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçından dolayı geçtiğimiz haftaki lig müsabakası ertelenen Galatasaray'ın cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş'ın Pazar günü Sivasspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u cuma günü konuk edeceği haftanın açılış maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.
Süper Lig'de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın - İSTANBUL