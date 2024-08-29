Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, yarın oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak. Hafta boyunca toplamda 9 maç oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, yarın oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00'de Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Hafta 1 Eylül Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde Gaziantep FK haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.15 Konyaspor - Kayserispor
21.45 Göztepe - Bodrum FK
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor
19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
21.45 Beşiktaş - Sivasspor
21.45 Hatayspor - Samsunspor - İSTANBUL