Trendyol Süper Lig'de 37. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 37. Haftanın Hakemleri Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 Mayıs Pazar

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

"Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama.."
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.