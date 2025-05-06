Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.
Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi:
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
18 Mayıs Pazar:
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)