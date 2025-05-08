Trendyol Süper Lig'de 35. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 10 Mayıs Cumartesi, 11 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek, Gaziantep FK da evinde Alanyaspor ile oynayacak. Bu haftanın önemli müsabakasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Beşiktaş da sahasında Adana Demirspor ile mücadele edecek. Samsunspor, haftayı BAY olarak olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi

16.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

19.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor

12 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Antalyaspor - İSTANBUL