Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Trendyol Süper Lig'de 34. Haftada Galatasaray Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'de 34. Haftada Galatasaray Önemli Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Haftanın en gollü maçı Hatayspor-Başakşehir arasında oynandı, Başakşehir 4-2 galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u farklı mağlup ederken, Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması Mersin'de Hatayspor- Başakşehir arasında yaşandı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda 4-2 galip geldi. Lider Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Sivasspor ile karşılaşırken rakibini 4-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş ile derbi müsabakasına çıktı. Siyah-beyazlılar 3 puana uzanırken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı. Zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle olan puan farkını 8'e çıkardı.

Ligde 3. sıradaki Samsunspor, Avrupa kupaları mücadelesi veren Eyüpspor'u farklı yendi ve üst üste 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi 57 puana yükselirken, Eyüpspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 50 puanda kaldı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Bodrum FK haftayı BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 2-0

Alanyaspor - Kayserispor: 1-1

Galatasaray - Sivasspor: 4-1

Hatayspor - Başakşehir: 2-4

Samsunspor - Eyüpspor: 3-0

Adana Demirspor - Göztepe: 1-2

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.