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Trendyol Süper Lig'de 33. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 33. Hafta Maçları Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Bu hafta lider Galatasaray, Eyüpspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş-Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep Fk'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

26 Nisan Cumartesi

16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Bodrum FK - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

27 Nisan Pazar

16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray

28 Nisan Pazartesi

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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