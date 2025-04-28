Trendyol Süper Lig'de 33. Hafta Geride Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasını ilk 4 sıradaki Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor ve Beşiktaş 3 puanla kapattı. Golsüz müsabakanın yaşanmadığı haftada fileler 38 kez havalandı.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 38 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hatayspor'u 5 golle yenerken, 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. En gollü karşılaşma Trabzonspor-Alanyaspor arasında oynandı. Bordo-mavililer, 4-3'lük skorla kazanırken 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lider Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olurken 3 puanı 5 golle aldı. Fenerbahçe ise Gaziantep'te 1-0 geriye düşmesine rağmen 2. yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 80 yaparken, sarı-lacivertliler 75 puana çıktı.

Sezonun ilk yarısında özellikle iç sahada galibiyet serisiyle üst sıralarda kendisine yer bulan Göztepe'nin 2. yarıdaki düşüşü Başakşehir maçıyla son buldu. Bu süreçte 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi 11 maç sonra kazandı. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Avrupa kupaları için iddialı konuma gelen İstanbul ekibi ise 48 puanda kaldı. Ligde 5. sıradaki Eyüpspor'un 50 puanı bulunuyor.

Ligin alt sıralarında ise son haftalara girilirken heyecan arttı. Son haftaların yükselen takımlarından Kayserispor, Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek, düşme hattıyla arasındaki puan (40 puan) farkını 6'ya yükseltti. Karadeniz ekibi ise deplasmandaki kötü gidişatını sürdürdü ve 37 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 34'e çıkardı. Aynı puana sahip Alanyaspor ve Bodrum FK, haftayı puansız kapattı. Beşiktaş'a farklı mağlup olan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından bu sezon küme düşen 2. takım oldu.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Beşiktaş - Hatayspor: 5-1

Sivasspor - Antalyaspor: 2-0

Bodrum FK - Samsunspor: 1-2

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor - Alanyaspor: 4-3

Konyaspor - Adana Demirspor: 3-1

Eyüpspor - Galatasaray: 1-5

Kayserispor - Çaykur Rizespor: 1-0

Göztepe - Başakşehir: 4-1 - İSTANBUL