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Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Maçları Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor. İşte haftanın programı ve maçlar...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın ilk maçlarında yarın saat 20.30'da Pendikspor, İstanbulspor'u; Fatih Karagümrük de Konyaspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Beşiktaş da Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

16.00 Hatayspor - Samsunspor

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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