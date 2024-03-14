Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Maçları Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor. İşte haftanın programı ve maçlar...
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın ilk maçlarında yarın saat 20.30'da Pendikspor, İstanbulspor'u; Fatih Karagümrük de Konyaspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Beşiktaş da Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
16.00 Hatayspor - Samsunspor
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe - İSTANBUL