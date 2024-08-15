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Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın maç programları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın maç programları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. ve 4. haftasında oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, Süper Lig'in 3. ve 4. hafta programı şöyle:

3. Hafta

23 Ağustos Cuma

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor

21.45 Bodrum FK - Konyaspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

19.15 Samsunspor - RAMS Başakşehir

21.45 Antalyaspor - Hatayspor

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Trabzonspor - Kayserispor

4. hafta

30 Ağustos Cuma

21.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

19.15 Konyaspor - Kayserispor

21.45 Göztepe - Bodrum FK

21.45 Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Antalyaspor

19.15 Eyüpspor - Trabzonspor

21.45 Hatayspor - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Sivasspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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