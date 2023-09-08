Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Avrupa kupalarındaki play-off turları nedeniyle ertelenen maçların programı açıklandı. İşte maçların tarihleri ve saatleri...
Trendyol Süper Lig'de 3. haftadaki erteleme maçlarının programı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kupalarındaki play-off turları nedeniyle federasyon tarafından ertelenen karşılaşmaların programı şöyle:
26 Eylül Salı:
20.30 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Eylül Çarşamba:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
28 Eylül Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
Kaynak: AA / Spor