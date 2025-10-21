Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının hakemleri belirlendi
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 3. hafta erteleme maçları için hakemler açıklandı. Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Erteleme müsabakalarının programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Çarşamba
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor