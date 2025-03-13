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Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Başlıyor
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlarken, Fenerbahçe de pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray - Antalyaspor

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

20.30 Konyaspor - Beşiktaş

16 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor

16.00 Göztepe - Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe - Samsunspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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