Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlarken, Fenerbahçe de pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Galatasaray- Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek. Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Galatasaray - Antalyaspor
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
20.30 Başakşehir - Trabzonspor
20.30 Konyaspor - Beşiktaş
16 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor
16.00 Göztepe - Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe - Samsunspor - İSTANBUL