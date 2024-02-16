Trendyol Süper Lig'de 27-30. Hafta Maç Programları Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 27, 28, 29 ve 30. haftalarının maç programları belirlendi. Programa göre, birçok önemli maçın yer aldığı haftalarda takımlar mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftalara göre müsabaka programları şöyle:
27. hafta
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
28. hafta
1 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 Mart Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
29. hafta
8 Mart Cuma:
20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
30. hafta
15 Mart Cuma:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)