Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta Maçları Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak önemli maçlarla başlıyor. Lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor da haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK
20.30 Beşiktaş - Kayserispor
2 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor - Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor
20.30 Göztepe - Samsunspor
20.30 Başakşehir - Sivasspor - İSTANBUL