İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor

Dünya bu çağrıyı konuşuyor! ABD basınından ses getirecek manşet
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 26. Hafta Maçları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak önemli maçlarla başlıyor. Lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor da haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

20.30 Beşiktaş - Kayserispor

2 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

20.30 Başakşehir - Sivasspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti
img

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
img

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.