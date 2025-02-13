Trendyol Süper Lig'de 24. Hafta Maç Programı Belirlendi
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yarın Adana Demirspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlarken, Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçı lider Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Adana Demirspor- Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 15 Şubat Cumartesi, 16 Şubat Pazar ve 17 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli maçında cumartesi günü Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise lider Galatasaray, pazartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu haftayı BAY geçen takım da Göztepe olacak.
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
16 Şubat Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Eyüpspor - Kayserispor
16.00 Konyaspor - Samsunspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray - İSTANBUL