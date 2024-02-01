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Trendyol Süper Lig'de 24. Hafta Heyecanı Başlıyor

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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki önemli maç ise 4 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 24. haftasının önemli karşılaşmasında 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Hafta, 4 Şubat Pazar günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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